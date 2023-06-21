شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية : قدوم أكثر من مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم مليون و421 ألفا و804 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء .

وأوضحت الجوازات في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,360,364) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222,553) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58,794) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,646) حاجاً. وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز