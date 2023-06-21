شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: إجراء الانتخابات النيابية بين 10 يوليو و10 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، إجراء الانتخابات النيابية فى إطارها الدستورى بين 10 يوليو إلى 10 نوفمبر 2024، مضيفا "تفصلنا عن الانتخابات النيابية قرابة عام وهناك 27 حزباً صوبوا أوضاعهم فيما يتعلَّق بدخول الشَّباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، ما يُعطي الشَّباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة".

جاء ذلك خلال إطلاق الخصاونة اليوم الأربعاء، سلسلة حوارات مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التّّحديث: الشَّباب محور الاهتمام)، باللِّقاء الحواري الأوَّل الذي يُقام في الجامعة الأردنيَّة.

وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية سينتهي العام الحالي وتتأسس هيئة الخدمة المدنية مع الحفاظ على المخزون، مشيرا إلى أن "خطة التحديث الإداري لن تمس حقوق أي من الموظفين في القطاع العام".

وكشف الخصاونة أنه "سيتم رفع نسبة التنافس الحر ضمن هيئة الخدمة المدنية وفق نسب معينة خلال السنوات الثلاثة المقبلة في الوظيفة العامة".