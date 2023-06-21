شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى دعوة من الرئيس الكوبى للمشاركة بقمة مجموعة الـ77 والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من رئيس جمهورية كوبا ميغيل كانيل تتضمن الدعوة للمشاركة فى قمة مجموعة ال77 والصين والمقرر عقدها في العاصمة الكوبية هافانا خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقاءه بسفير جمهورية كوبا لدى دولة الكويت خوسيه سانشيز اليوم الأربعاء.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز