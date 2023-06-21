شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية زراعة مضخة قلب صناعي في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن نجاح أول زراعة مضخة قلب صناعي في الكويت "وهي الثانية على مستوى الوطن العربي" لمواطن في العقد السادس من العمر بجانب زراعة مضخة قلب صناعي أخرى دائمة في الجهة اليسرى.



وأوضحت الصحة الكويتية في بيان اليوم الأربعاء أن المريض تعرض لأزمة قلبية حادة وتم نقله إلى المستشفى الصدري الذي استمر بعمل إنعاش للقلب لمدة 50 دقيقة والقيام بالإجراءات اللازمة التي شملت عمل قسطرة قلبية عاجلة في وقت قياسي وتركيب خمس دعامات في الشرايين.



وأضافت أن الجهود تكللت باستعادة نبضات القلب ووضع المريض على جهاز الرئة الصناعية (ECMO) إلى أن استقرت الحالة الصحية.



وأشارت إلى أن الفريق الطبي في المستشفى الأميري تابع في مرحلة لاحقة مراحل العلاج التأهيلي (الرئوي والقلبي) لضمان استقرار وتحسن الحالة