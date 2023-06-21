شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبناني يجدد ولاية اليونيفيل.. ويلغى امتحانات الشهادة المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم، الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للفترة 2023 - 2024.



كما اتخذ المجلس قرارا بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العان بناء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي وذلك بعد نقاش طويل بين الوزارات المعنية والمدارس الخاصة، التي كانت تصر على ضرورة إجراء الامتحانات، إلا أن وزير الداخلية والبلديات أكد أن هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن لتأمين سلامة الامتحانات لضرورة تركيز الجهد على اجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة.



وأقر المجلس - في اجتماعه اليوم - مرسوما يرمي إلى تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وذلك بالإضافة إلى إصدار مشاريع مراسيم وكالةً عن رئيس الجمهورية، وترمي إلى ترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة.



كما وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتأمين الإعتمادات اللازمة .



ووافق مجلس الوزراء اللبناني - في جلسته اليوم - على طلب وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة الموافقة على آلية شراء القمح (الطري والقاسي) والشعير وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إعادة درس وتعديل العقد المُبرم بين الدولة اللبنانية وشركة سوليدير لإستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت.



وطلب المجلس تأجيل البت في طلب وزارة الاتصالات الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلق بتعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفية، وذلك لمزيد من الدراسة.

وأصدر المجلس - في جلسته اليوم - قانونين يرميان إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها.