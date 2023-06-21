شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تختتم دورة تدريبية فى الرى لصالح 15 مهندسا من 14 دولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والتابع لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعي من 14 دولة أفريقية، وذلك بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأفريقي للحبوب والمناطق القاحلة، ومركز التدريب الإقليمي بوزارة الري والموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وحظى حفل الاختتام وتوزيع الشهادات على المتدربين بحضور عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الري والموارد المائية هاني سويلم ، والسفير صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وطارق قمباز، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وممثل الإتحاد الإفريقي أحمد المقص، و لفيف من سفراء الدول الإفريقية المشاركة.

وفي كلمته، أكد وزير الري والموارد المائية على أهمية تلك الدورة ومساهمتها الفعاله في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال ندرة المياه وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من البلدان الإفريقية، كما شكر كل من جامعة الدول العربية متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والإتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء وتمني المزيد من التعاون مستقبلاً.

من جهته، أعرب السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق، نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، عن تقديره لوزير الري والموارد المائية على حضوره لمراسم اختتام هذه الدورة كما اثنى على استضافة جمهورية مصر العربية ورعايتها لهذا النشاط الهام، وأكد على دعم أبو الغيط لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الإفريقية في شتى المجالات، وأوضح أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج العون الفني المبرمج للعام الحالي لصالح الكوادر المتخصصة في مجال الري، وينفذها الصندوق سنوياً بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي.

وبدوره، شكر ممثل الإتحاد الإفريقي أحمد المقص الحاضرين وعلى رأسهم وزير الري على رعايته لهذا الحدث كما شكر الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين دعماً للكوادر الإفريقية وتمنى للمتدربين التوفيق في حياتهم العملية.

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