شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي السعودية يدعو الحجاج إلى الاخلاص في أداء المناسك واتباع السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام بإخلاص الحج لله تعالى، واتباع سنة نبيه المصطفى، وأن يعظموا حرمات الله وشعائره في آدائهم النسك.



وقال مفتي السعودية في كلمة له اليوم بمناسبة موسم الحج نوصي حجاج بيت الله الحرام بأن يُخلص الحاج حجه لله تعالى، وهو أن يقصد المسلم بحجه وجه الله وحده، و أن يحرص الحاج على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لذلك حرص عليه الصلاة والسلام في حجته التي ودَّع فيها الناس أن يتلقوا عنه مناسكهم قائلاً لهم: "خذوا عني مناسككم".



وطالب الحجاج بتعظيم حرمات الله في الحج، موضحا أنه يدخل في حرمات الله وشعائره مناسك الحج، ومن تعظيمها أن يأتي بأركانها وواجباتها، وأن يبتعد الحاج عن المعاصي والسيئات، وأن يتعاون الحاج مع الجهات المسؤولة في إنفاذ كل الأنظمة والخطط التي ما وضعت إلا لتيسير تنقلات الحجاج وطمأنينتهم وسكينتهم، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع في تنقلاتهم على السكينة وعدم العجلة، وكان في طريقه من عرفة إلى مزدلفة يوصيهم بقوله: "السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع" يعني: ليس بالإسراع .



ودعا مفتي السعودية الحجاج الى الحرص على نظافة المشاعر، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، و أن يقبل الحاج على حجه ويبتعد عن كل ما يؤثر على حجه وطمأنينته وسكينته، سواء كان ذلك من الخصام والمراء الذي يوقع الشحناء والبغضاء، أو من الهتافات والشعارات السياسية، فموطن الحج موطن ذكر وعبادة.



وقال: "في هذا المقام نستشعر نعمة الله على المسلمين، بما يسر الله تعالى لهم حج بيته الحرام والاجتماع في هذا المكان المبارك، في ظل خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة، تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسهمت بفضل الله في أن يؤدي الحجاج حج بيته الحرام في يسر وطمأنينة، وسلامة وسكينة".