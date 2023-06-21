وكالة الأنباء السورية: اجتماع أستانا يؤكد الالتزام بسيادة دمشق واستقلالها

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القاهرة - سامية سيد - وكان قد أعلن مصدر أمنى سورى، عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية لتنفيذ الاغتيالات ومقتل إرهابى آخر من أفراد مجموعته ومصادرة أسلحتهم خلال عملية نوعية نفذتها القوات الأمنية فى محيط مدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

وأوضح المصدر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، أن أفراد الخلية كانوا قد نفذوا خلال الأسبوع الماضى 3 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضى الزراعية.

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