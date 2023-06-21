شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اتساع رقعة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بأن رقعة الاعتداءات المستوطنين اتسعت على الفلسطينيين بالضفة.

وفى وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن مستوطنين اضرموا النيران فى قرية حوسان غربى بيت لحم، وأن المستوطنون أضرموا النيران أيضا بالحقول فى ترمسعيا بالضفة الغربية.

كما أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، في نبأ عاجل، بأن مستوطنين شنوا هجومًا على منازل الفلسطينيين في ترمسعيا شمال رام الله، مؤكدة أنهم أحرقوا عددًا من المركبات.

وكان المستوطنون أغلقوا الطرق أمام المارة، فجر اليوم الأربعاء، كما هاجموا عددًا من المنازل الواقعة على أطراف بلدة كفر الديك.

من جانبه؛ أكد محمد ناجي، رئيس بلدية كفر الديك، أن عددًا من المستوطنين كسروا نوافذ منزل المواطن يزيد درويش.

يذكر أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، أغلقت أمس الثلاثاء، كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم