شكرا لقرائتكم خبر عن الموفد الرئاسي الفرنسي يصل بيروت في أول زيارة له بعد تعيينه مبعوثا للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عصر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في مستهل أول زيارة له بعد تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمبعوث خاص للبنان.



ومن المقرر أن يجري لودريان لقاءات ومحادثات مع قيادات رسمية وحزبية وسياسية تتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد تعثر الفرقاء السياسيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب اللبناني بعد قرابة 8 أشهر من الفراغ الرئاسي الذي يتزامن مع أزمات اقتصادية ومالية مركبة بالبلاد.



وكان في استقبال الموفد الفرنسي سفيرة فرنسا لدى لبنان آن جريو على رأس وفد من السفارة.