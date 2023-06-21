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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال "خلية فلسطينية" جوًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اغتيال "خلية فلسطينية" جوا، في محافظة "جنين"، الواقعة شمال الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية انتفاضة الأقصى (2002). 


ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن طائرة تابعة للجيش استهدفت سيارة لمقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكري قرب "جنين". 


وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن الطائرة التي نفذت الهجوم من طراز "هيرمس 450". 


وقال شهود عيان من "جنين" إن اشتباكا عنيفا يجرى الآن في محيط السيارة المستهدفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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