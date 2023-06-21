شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي في "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، مساء اليوم /الأربعاء/، إن القصف الجوي الإسرائيلي الليلة لسيارة في "جنين"، شمال الضفة الغربية؛ أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.



وأضافت المصادر أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية، في منطقة سهل "مطار المقيبلة"، قرب بلدة الجلمة شمال جنين.



وقالت الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في السيارة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.