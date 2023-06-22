شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان وأمريكا يتفقان على استمرار التعاون المشترك لمواجهة خطر داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، وعضوية قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال مكفارلن وعدد من دبلوماسيي ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية والسفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة الأمريكية في أربيل.

وجرى خلال اجتماع التباحث بشأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما، وآخر مستجدات الحرب ضد داعش، وإصلاحات وزارة شؤون البيشمركة وخطوات توحيد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

واتفق الجانبان في الرأي بأن داعش لا يزال يمثل تهديداً في العراق وسوريا، وأكدا على أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة خطر داعش وحماية المكاسب الأمنية المتحققة.

وفي هذا الصدد، أكد الوفد الأمريكي دعم بلاده لمواصلة مساعدة ودعم العراق وإقليم كردستان.

وشدد الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار العمل وبذل المزيد من الجهود لإنجاح عملية إصلاح وتنظيم وتوحيد قوات البيشمركة.

وفي هذا السياق، عبر الوفد الأمريكي عن الشكر والتقدير للرئيس نيجيرفان بارزاني لجهوده ومساعيه ودوره الفاعل في هذه العملية، مؤكداً استمرار الدعم الأمريكي للعملية، كما نقل الوفد تحيات وزير الدفاع الأمريكي وتقديره لرئيس إقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع رئيس أركان وزارة شؤون البيشمركة وعدد آخر من المسؤولين في إقليم كردستان.



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