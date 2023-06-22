شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: حداد عقب اغتيال 3 فلسطينيين بجنين ومسيرات احتجاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بأن الضفة الغربية شهدت احتجاجا على الاغتيالات بحق الفلسطينيين، كما شهدت حداد فلسطينى عقب اغتيال 3 فلسطينيين بجنين.

وفى وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن تقارير قالت إنه استشهد 4 فلسطينيين فى قصف سيارة فى جنين بالضفة الغربية.

كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلى يستهدف مركبة فلسطينية شمال جنين، كما أن رقعة الاعتداءات المستوطنين اتسعت على الفلسطينيين بالضفة، كما أفادت بأن مستوطنون اضرموا النيران فى قرية حوسان غربى بيت لحم، وأن المستوطنون أضرموا النيران أيضا بالحقول فى ترمسعيا بالضفة الغربية.

و أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، في نبأ عاجل، بأن مستوطنين شنوا هجومًا على منازل الفلسطينيين في ترمسعيا شمال رام الله، مؤكدة أنهم أحرقوا عددًا من المركبات.

وكان المستوطنون أغلقوا الطرق أمام المارة، فجر اليوم الأربعاء، كما هاجموا عددًا من المنازل الواقعة على أطراف بلدة كفر الديك.

من جانبه؛ أكد محمد ناجي، رئيس بلدية كفر الديك، أن عددًا من المستوطنين كسروا نوافذ منزل المواطن يزيد درويش.

يذكر أن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، أغلقت أمس الثلاثاء، كل مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، واعتدت على مركبات المواطنين ومنازلهم.