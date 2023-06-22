شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادل 64 جثة بين الحوثى والجيش السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية الأربعاء، إتمام عملية تبادل 64 جثة بينهم وبين الجيش السعودي.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة العسكرية للحوثيين "نجاح صفقة تبادل مباشرة بين الرياض وصنعاء بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف من رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي".

وأشارت اللجنة إلى أن "المرحلة الأولى من الصفقة شملت 64 جثة من الطرفين"، بينهم 58 من الحوثيين و6 من الجيش السعودي.

وأوضحت أنه "تم تشكيل لجان ميدانية متخصصة لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثث بين الطرفين في الجبهات المشتعلة".

وبينت أن "هنالك المزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يتم العمل على إتمامها في الأيام المقبلة".