شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يعلن سقوط ضحايا وجرحى جرّاء هجوم من "الحركة الشعبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن هجوماً من "الحركة الشعبية" جنوب كردفان، أسقط ضحايا وجرحى في صفوف القوات المسلحة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة البلاد.