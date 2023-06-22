شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يعلن سقوط ضحايا وجرحى جرّاء هجوم من "الحركة الشعبية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن هجوماً من "الحركة الشعبية" جنوب كردفان، أسقط ضحايا وجرحى في صفوف القوات المسلحة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة البلاد.
وأوضح في بيان أن "القوات برئاسة اللواء 54 مشاة كادقلي، تعرضت إلى هجوم من الحركة الشعبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان"، لافتاً إلى أن "قواته تصدت للهجوم".
وتشهد السودان نزاع مسلح بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى منذ شهر أبريل الماضى.
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