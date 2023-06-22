شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 11 شخصا بسبب شجار بالأسلحة البيضاء شرق الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت عناصر الشرطة القضائية شرق الجزائر من توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم بالتورط في شجار بالأسلحة البيضاء.

وأورد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قالمة أن أعمار "الموقوفين تتراوح ما بين 18 و39 سنة، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء متمثلة في سكين وعصى وقاطع ورق وقضيب نحاسي".

واستنادا لنفس المصدر فقد تم تكوين ملفات قضائية في حق الموقوفين عن أفعال المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء وخلق جو من انعدام الأمن وسط السكان.