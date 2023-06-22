شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجرف أرضا فلسطينية وينصب بيوتا متنقلة لتحويلها لمستوطنة فى "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضى منطقة اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتى نابلس ورام الله.

وجرفت جرافات الاحتلال أرضًا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية وسنجل، لتهيئتها لإقامة البؤرة الاستيطانية، فيما يبدو عقابا جماعيًا وانتقامًا من الفلسطينيين بالمنطقة القريبة من موقع هجوم استهدف قبل يومين محطة وقود، وأسفر عن مقتل أربعة مستوطنين، قبل استشهاد منفذيه.

يُشار إلى أن المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استيطانية متلاصقة فوق تلال البلدات الثلاث، إضافة إلى مستوطنات "عيلي" و"معالي ليفونه" و"شيلو"، لتشكل بذلك تكتلا استيطانيا ضخما وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلا بين شمالها وجنوبها.