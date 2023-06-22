شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: سوريا وتركيا وإيران توافقوا على "خارطة الطريق" الروسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن سوريا وتركيا وإيران اتفقتوا على صيغة "خارطة الطريق" التى أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة.

وقال لافرينتيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة".

وأضاف أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، مشددا على أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدما.. نحو الأمام.. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".

وبحث نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في الاجتماع الدولي الـ20 حول سوريا في أستانا أمس الأول الثلاثاء الماضي، خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.