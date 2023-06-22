شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى بالرصاص الحى واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيما فى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى، واعتقل فتى آخر، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المُخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحى فى يده، ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، وأن قوات الاحتلال اعتقلت فتى آخر (17 عامًا)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

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