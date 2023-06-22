شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: المخ يسترجع ذكريات قديمة عند خوض تجارب جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن فئران التجارب تسترجع الذكريات القديمة، عند خوض تجارب جديدة، مثل السير في متاهات وما إلى ذلك، وأن هذا النشاط الذهني يساعد الفئران على إيجاد المسار الصحيح داخل المتاهة، عن طريق خلق خريطة ذهنية للأبعاد المكانية داخل المخ.

وبحث الفريق العلمي، من جامعة كوين ماري وكلية لندن الجامعية، إمكانية أن يعمل مخ الإنسان بالطريقة نفسها عن طريق استرجاع الذكريات القديمة، في إطار عملية التطور وخوض التجارب غير المكانية.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Neuroscience المتخصصة، أكد الباحثون صحة هذه الفرضية.