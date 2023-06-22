شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الزلازل السورى: تسجيل 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المركز الوطنى للزلازل السورى تسجيل 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز - في بيان وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت حتى الساعة الـ 6:49 من صباح اليوم 13 هزة أرضية ضعيفة، منها خمس هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.1 و 3.5 درجات على مقياس ريختر، وثلاث هزات في لواء إسكندرون أكبرها بقدر 2.9 درجة، وهزتان على الحدود السورية التركية تراوحت شدتهما بين 2.2 و 2.9 درجة، وهزة فى شاطئ لبنان قرب طرابلس بقدر 1.5 درجة.

وأضاف المركز، أن المحطات سجلت أيضا هزة فى شمال غرب اللاذقية بـ 30 كم بقدر درجتين على مقياس ريختر، وهزة في جنوب حمص بقدر 1.7 درجة.