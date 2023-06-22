سفارة السعودية تحتفي باليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية.. ونقلى: لدينا 4 سفيرات حول العالم

القاهرة - سامية سيد - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة برعاية السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية والذى يوافق 24 يونيو من كل عام.

شارك فى الاحتفالية الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية الدولية خالد المنزلاوى والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأكراد بن كردى مساعد رئيس القسم السياسي فى سفارة السعودية.

وفي كلمته ، أكد السفير أسامة نقلى أن المملكة العربية السعودية تدعم تمكين المرأة ما مكنها من تحقيق قفزات غير مسبوقة وتتمتع بدعم كبير من القيادة بالمملكة.

وقال السفير : اقتحمت المرأة السعودية جميع المجالات ومنها العمل الدبلوماسي وصولا إلى القضاء فكانت ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة؛ كما كانت الأميرة ريما بن بندر أول سفيرة سعودية عام 2019 وتم تعيينها فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم توالت تعيين 4 سفيرات سعوديات حول العالم".

وأشار السفير إلى أن 20% من العاملين فى السلك الدبلوماسي بالمملكة سعوديات ولا تزال النسبة قابلة للزيادة وتحقيق المزيد فى الفترات القادمة؛ لافتا إلى أن المرأة السعودية تبوأت أيضا منصب المديرة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية .

وأضاف السفير السعودى؛ خلال احتفالية نظمتها السفارة بمناسبة اليوم الدولى للمرأة فى السلك الدبلوماسي ؛ أن المملكة كانت من الدول الراعية لقرار الأمم المتحدة لجعل يوم 24 من يونيو يوما خاصا للاحتفاء بالمرأة العاملة فى السلك الديبلوماسي .

وأعرب السفير نقلى عن تقديره للمرأة العربية لإسهاماتها البناءة فى مختلف المجالات وإثباتها قدرتها على تحمل المسؤولية بنجاح وتميز .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضى القرار 12427 الذي أقر يوم 24 يونيو من كل عام يوما للمرأة الدبلوماسية.

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