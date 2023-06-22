شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تُدين الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلى على عددٍ من القرى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداءات المتواصلة من قِبل مستوطنى الاحتلال الإسرائيلي، على عددٍ من القرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية - تضامنها مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى نيل حقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولى إلى التحرك الفاعل فى إعلاء سلطة القانون الدولى وإنهاء العدوان والاحتلال اللامشروع للأراضى الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل.
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