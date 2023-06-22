شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد تعاطفه مع حكومة وشعب الصين بعد وقوع ضحايا فى انفجار مطعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية بضحايا حادث الانفجار في مطعم شمال غرب الصين، وأسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.

وأكّدت الخارجية الأردنية في بيان لها تعاطف الممكة مع الصين، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقى 31 شخصا على الأقل مصرعهم بانفجار في مطعم بمدينة ينتشوان شمال غربي الصين.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الخميس، نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة، بأن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن 7 أشخاص يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية، رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.