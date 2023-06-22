الولايات المتحدة والصومال تبحثان فرص مواصلة التعاون العسكرى

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القاهرة - سامية سيد - بحثت الولايات المتحدة والصومال فرص مواصلة التعاون العسكرى لمواجهة التهديدات الإقليمية، جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ فى بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الخميس/ خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ورئيس الصومال حسن شيخ محمود.

وناقش الجانبان التطورات المهمة فى العلاقة الدفاعية الثنائية، وأشاد أوستن بالهجوم الصومالى الحالى والتضحيات التى قدمها الصوماليون لمواجهة حركة الشباب.



واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والدعم الدوليين بينما تستعد حكومة الصومال لتخفيض قوات الاتحاد الأفريقى والعملية الانتقالية الأمنية وتسلم المهام الأمنية والعسكرية.



وأكد أوستن أهمية زيادة التعاون مع الشركاء الإقليميين، وأعرب عن نية البنتاجون فى العمل مع حكومة الصومال للتنسيق مع الحلفاء والشركاء فى الصومال بشأن المصالح المشتركة، بما فى ذلك مكافحة حركة الشباب.



من جانبه، شكر الرئيس الصومالى الولايات المتحدة على الشراكة العسكرية والمدنية المستمرة لبناء صومال أقوى وأكثر استقرارًا.