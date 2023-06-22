شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القيادة اليمنى يؤكد ضرورة انتقال المجتمع الدولى إلى دائرة الفعل إزاء الانتهاكات الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، ضرورة انتقال المجتمع الدولى فى مقاربته للوضع اليمنى من سياق الاقوال، الى دائرة الفعل لانهاء المعاناة الانسانية، وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، والقوانين الدولية ذات الصلة.

وثمن "العليمي" -لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)- الموقف الدولى الثابت إزاء القضية اليمنية، لكنه قال "ان الوقت قد حان لنقل هذه المواقف من سياق البيانات، الى دائرة الفعل والعمل الجماعى لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايرانى على التعاطى الجاد مع جهود الاشقاء والاصدقاء لانهاء الحرب التى اشعلتها هذه المليشيات، مخلفة دماراً هائلاً، واحدى اسوأ الازمات الانسانية فى العالم".



وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومواقف واشنطن الداعمة لمجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية، وتدخلاتها الانسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته فى استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.