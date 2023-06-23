شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وفد العراق المشارك فى محادثات أستانا، اليوم الخميس، أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "رئيس وفد العراق المُشارك فى محادثات أستانا السفير قحطان طه خلف؛ أكد موقف العراق على تقديم الدعم والمُساندة للجُمْهُوريَّة العربيَّة السوريَّة من خلال صيغة أستانا، الراميَّة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنيَّة بالأزمة السوريَّة وتقديم الحلول اللازمة لحلها".



وأضاف: "ويؤكد العراق على ضرورة إيجاد حل لمسألة اللاجئين السوريين فى دول الجوار، ودراسة سُبُل هذا الملف عبر تكثيف التعاون بين جميع الأطراف".