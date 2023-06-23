شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى عدد من القرى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداءات التي قام بها مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا وإحراق وتخريب عدد كبير من الممتلكات.

وأكدت الخارجية الكويتية -في بيان لها الخميس- رفض دولة الكويت القاطع لجميع أشكال العنف والترويع والترهيب التي تستهدف الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. وجددت موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بأسره وتحمل مسؤولياته؛ لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة والعمل على توفير الحماية الإنسانية والقانونية اللازمة للشعب الفلسطيني وحماية ممتلكاته.

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