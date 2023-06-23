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تونس وأمريكا تبحثان المزيد من سبل دعم مجالات التعاون الأمنى

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، وسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس جوى هود، عراقة العلاقات والشّراكة المتميّزة بين الطرفين التّونسي والأمريكي وسُبُلِ مزيد دعمِها في مجال التّعاوُن الثّنائي والمحاور ذات الاهتمام المشترك.

 

وتطرّق الجانبان خلال لقائهما الخميس إلى انجاز مشروعات التعاون المشتركة الجارية ذات الصلة بمجالي الأمن والهجرة غير الشرعية، وبحث سبل معاضدة مجهودات الوحدات الأمنية التونسية من خلال الدعم بالتجهيزات والتكوين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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