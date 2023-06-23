شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وأمريكا تبحثان المزيد من سبل دعم مجالات التعاون الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، وسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس جوى هود، عراقة العلاقات والشّراكة المتميّزة بين الطرفين التّونسي والأمريكي وسُبُلِ مزيد دعمِها في مجال التّعاوُن الثّنائي والمحاور ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق الجانبان خلال لقائهما الخميس إلى انجاز مشروعات التعاون المشتركة الجارية ذات الصلة بمجالي الأمن والهجرة غير الشرعية، وبحث سبل معاضدة مجهودات الوحدات الأمنية التونسية من خلال الدعم بالتجهيزات والتكوين.