شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج النيجيرية: الجسر الجوى لنقل الحجاج إلى السعودية ينتهى بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الحج الوطنية النيجيرية الخميس إن الجسر الجوي للحجاج النيجيريين إلى المملكة العربية السعودية سينتهي غد السبت.

وقالت مساعدة مدير الشؤون العامة بلجنة الحج في نيجيريا فاطمة ساندا أوسارا -في بيان الخميس- إن اللجنة نقلت جوا أكثر من 71 ألف حاج، وتسيير 170 رحلة جوية منذ بدء النقل الجوي خلال شهر تقريباً من الآن.

وأوضحت أن عدد من مؤسسات النقل الجوي اختتمت جميعها نقل حجاجها المخصصين إلى الأراضي المقدسة بينما لا يزال البعض يعمل على قدم وساق حتى السبت بعد غد.