شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بالتعاون مع الجزائر في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الجزائر لديها إمكانات كبيرة من الطاقة والأيدي العاملة، وأن هناك فرصة لبناء جسور للـ"الطاقة الخضراء" عبر البحر المتوسط.

وأشادت الوزيرة الألمانية -في مؤتمر صحفي الخميس مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف- بعمق العلاقات الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، وأوضحت أن ألمانيا تعرضت في الشتاء الماضي للقلق بشأن إمدادات الطاقة، وأمدتها الجزائر بالغاز وهي مسألة مؤقتة لألمانيا.

بدوره، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، "تطرقنا إلى العديد من القضايا مثل ملف الدعم الذي قدمته ألمانيا لترشح الجزائر لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وأشاد الوزير الجزائري بالتعاون في مجال الطاقات المتجددة والهيدرجين الأخضر، ولفت إلى أهمية التوقيع بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا والجزائر ومع الشركاء الأوربيين على اتفاقية في مجال التعاون للطاقه الخضراء الذي يمكنه تغطية جزء كبير؜ من الطاقات لأوروبا في حدود عام 2050.