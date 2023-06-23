شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الاعتداءات المتكررة ضد الفلسطينيين وتطالب بالوقف الفوري لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات "الهمجية" المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بتشجيع وحماية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقًا فاضحًا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الجزائر -في بيان صادر الخميس عن وزارة خارجيتها- دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأكدت، مجددًا، تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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