شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحى، والعشرات بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحى، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم: عامر المصري، وعبد الله بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني من مخيم عسكر، كما فتشت عددا آخر من منازل المواطنين في المنطقة.