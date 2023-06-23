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الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بإنشاء المجلس الميدانى التنفيذى بالمسجد النبوى

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد النبوي برئاسته وعضوية مساعدي الرئيس العام والوكالات الميدانية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة. وفق "واس".

 

‎وأوضح السديس أن المجلس يهدف إلى تعزيز مكامن القوة وتجويد الخدمات ومعالجة الملحوظات عن كثب وذلك لتقديم أفضل وأجود وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

 

‎ولفت الشيخ السديس إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين تأتي بجهود كبيرة تقودها القيادة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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