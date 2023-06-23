شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين خلال اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، تسعة فلسطينيين خلال اقتحامات ومداهمات فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين، وأصيب اثنان آخران بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة "جنين"، شمالا، وبلدتي يعبد وكفر دان، ووقعت مواجهات مع الأهالي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدتي "بيت أمر"، و"دورا"، بشمال وجنوب مُحافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابًا من قرية "أبو انجيم"، شرق بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.