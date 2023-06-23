شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكثر من 90 ألف كتاب إرشادى لضيوف الرحمن بالأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية أكثر من 90 ألف كتاب إرشادى، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بمكة المكرمة وبعثات الحج.

واشتملت المطبوعات الموزعة على ٧٥ ألف كتاب إرشادى، و10000 آلاف حقيبة تحتوي على مجموعة من الكتيبات والرسائل المتعلقة بمناسك الحج وأحكام العقيدة للحجاج، وكذلك بعض الفتاوى الخاصة بالحج.

كما وزعت الرئاسة كتيبات مترجمة على البعثات التي توجد بها جاليات غير عربية والبالغ عددها 6000 كتيب وبعدة لغات.