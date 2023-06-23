شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة بالمسجد الحرام يطالب الحجاج بانتهاز فرصة الوقوف على عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى أكثر من مليون حاج صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، وامتلأت ساحات وطوابق المسجد والشوارع المحيطة به لمسافة 2 كيلومتر في كل اتجاه بالمصلين.

وتناولت خطبة الجمعة فضل الحج، ودعا خطيب المسجد الحرام الحجاج إلى انتهاز فرصة وقوفهم بعرفات للاستغفار والإخلاص في مناسك الحج.

وأكد أن التقوى هي مفتاح الأعمال الصالحة سواء في الحج أو في غيره من الأوقات.