شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلطنة عمان لـ"الخليج 365": مصر تشهد تطورا كبيرا فى جميع الميادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم لدي الجامعة العربية؛ السفير عبدالله الرحبى مصر حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو.

وأشار، فى تصريحات خاصة، إلى ما تشهده مصر من تطور كبير طوال هذه السنوات، فى جميع الميادين، مما يبعث على الفخر بما تحقق ونعتبره إضافة لنا كأمة عربية، من تلك المجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائى، وتنمية الإنسان متمثلة فى مشروع "حياة كريمة"، وتُعد أيضا العاصمة الإدارية إنجازا كبيرا ، إضافة إلى مشروعات إعادة تأهيل البُنى التحتية التى كانت مستهلكة، والأن أصبحت تحظى باهتمام الحكومة بتوجيهات وتشجيع من الرئيس السيسى.

وقال الرحبى، إن الرئيس السيسى دؤوب ونلاحظ نشاطه المستمر دون كلل، فهو يحرص على القيام بالزيارات الميدانية للمشروعات الكبرى، ويعطى توجيهات لتطوير المجالات المختلفة حرصا منه على مصالح المواطن المصرى.

وأضاف الرحبى، أن هناك مسئولين قاموا بزيارات متعددة إلى مصر واطلعوا على كل هذه التطورات، مؤكدا قدرة وإمكانيات مصر التي تؤهلها لتجاوز أية الأزمات.

وأشاد الرحبى، بالعلاقات الأخوية التاريخية التى تجمع مصر وسلطنة عمان على مر التاريخ، وتشهد تطورا يوما تلو الآخر بدعم قيادتى الدولتين اللذين سيعيان لتعزيز تلك العلاقات بشكل مستمر.