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مقتل سورى وإصابة آخر جراء اعتداء إرهابى بريف اللاذقية

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القاهرة - سامية سيد - قتل مواطن سورى وأصيب آخر بجروح طفيفة، جراء انفجار قذيفتين أطلقتا عبر طائرة مسيرة مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا اليوم الجمعة، عن مصدر أمني قوله "إن إحدى القذيفتين سقطت في أراض زراعية، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المبانى".

وتجدر الإشارة إلى أن طفلا وامرأة قتلا أمس وأصيب ثلاثة آخرون باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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