شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استهداف مجمع القصور الرئاسية في البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الجمعة، باستهداف مجمع القصور الرئاسية الذي يضم مقاراً تابعة للحشد الشعبي، في محافظة البصرة.



وقال المصدر - وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن مجهولين قاموا باستهداف البوابة الرئيسية لمجمع القصور الرئاسية الذي يضم مقاراً تابعة للحشد الشعبي وبعض المؤسسات الحكومية، في منطقة البراضعية وسط البصرة برمانة يدوية".



وأضاف المصدر أن الاستهداف لم يسفر عن إضرار أو خسائر.