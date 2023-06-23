شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد الحرص على أمن واستقرار منطقة غرب المتوسط لدفع أنشطة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تونس حرصها على أمن واستقرار منطقة غرب المتوسط من أجل مناخ ملائم لدفع أنشطة الاقتصاد الأزرق وخلق الثروة ومواطن الشغل لتحقيق تنمية مندمجة وعادلة.

جاء ذلك خلال ترؤس منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (WestMED) المنعقد بمالطا .

وأشار كاتب الدولة في كلمته إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لعقد قمة إقليمية تضم الدول المتوسطية ودول جنوب الساحل والصحراء لمعالجة أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تطرحه من تحديات لدول المصدر والعبور والوصول.

وأوضح أنّ تونس أدرجت ضمن مخطط التنمية 2023-2025 محورا أفقيا يتعلق بالاقتصاد الأزرق لتحديد الأولويات الوطنية في مجالات النقل البحري والصيد وتربية الأحياء المائية والسياحة البحرية المستدامة وتطوير المهارات والكفاءات في الأنشطة البحرية، معربا عن استعداد تونس للعمل المشترك من أجل بلوغ الأهداف المنشودة التي تتطلب دعما ماديا وفنيا من دول الضفة الشمالية.

واختتم المؤتمر أعماله بالمصادقة على بيان وزاري تضمن خاصة إعادة ضبط أولويات المبادرة في اتجاه تدعيم القطاعات البحرية الواعدة لتطوير التنمية المستدامة.