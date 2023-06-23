شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني: تهديدات بن غفير وقاحة وتحريض مباشر على الإرهاب والقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ‏المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن غفير، وتهديده بالقيام بعملية عسكرية يتم فيها قتل المئات من الفلسطينين وقصف المباني وهدمها على رؤوس سكانها، وتحريض اتباعه من المتطرفين بالاعتداء على الفلسطينين واللجوء إلى التلال هي وقاحة وتحريض مباشر على الإرهاب والقتل، وتعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وطالب المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بإصدار أمر اعتقال لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وأمثاله، وتقديمهم للعدالة الدولية، كما طالب المجتمع الدولي باعتبار المستوطنين تنظيم إرهابي يجب ملاحقة عناصره وتقديمهم للعدالة.

وأضاف المجلس أن بيانات الإدانة من المجتمع الدولي غير كافية، لأنها أصبحت مألوفة وليس ذات قيمة لدى الحكومة الإسرائيلية، ولا تعيرها أي اهتمام، والدليل تغول إجرام المستوطنين وتصاعد الأعمال الإجرامية من مهاجمة القرى، وحرق المنازل والممتلكات، وتدنيس الأماكن الدينية، وازدياد وتيرة الاستيطان في خرق واضح لجميع القرارات الدولية التي تحمي المدنيين.