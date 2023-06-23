شكرا لقرائتكم خبر عن بثّ أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة رسائل نصية توعوية بلغت 3,136,082 رسالة "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية استفاد منها 407,580 شخصًا منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

ويتضمن محتوى الرسائل التي بثتها "الأمانة" إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الإلكترونية، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبين لنداء رب العالمين تحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.

وستواصل الأمانة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقى من أيام الحج، تزامناً مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية.

من جهتهم أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح وإسهاماتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.