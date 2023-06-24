شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الرئيس الروسي مطلع على التطورات المتعلقة بزعيم مجموعة فاجنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكرملين، إن الرئيس الروسي مطلع على التطورات المتعلقة برئيس مجموعة فاجنر وسيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتح تحقيقا جنائيا ضد قائد "فاجنر" بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

واتهم يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، بقصف معسكرات لقواته، مشيراً إلى أن القصف أودى بحياة عدد كبير من قواته.. وتعهد بريجوجن بالانتقام بعد ضربات الجيش الروسي.

من جانبه أكد الجيش الروسي، الجمعة، أنه لم يقصف مواقع لمجموعة "فاجنر"، نافياً بذلك اتّهامات وجهها قائد المجموعة يفجيني بريجوجن إلى وزير الدفاع سيرجي شويجو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريجوجن على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة 'شنّتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاجنر' شبه العسكرية، لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازاً".