شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وسويسرا يتفقان على مواصلة التشاور والتنسيق بشان القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق المغرب وسويسرا، على مواصلة المشاورات والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد إغناسيو كاسيس المستشار الفيدرالي السويسري وزير الشؤون الخارجية الفيدرالي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، الجمعة، بالرباط، أن سويسرا تشيد بالدور "الملتزم" والمهم للمغرب كقطب للاستقرار في المنطقة، وقاطرة للتنمية في القارة الإفريقية.

وأبرز كاسيس، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الدور الإيجابي وأداء المغرب وإسهامه البناء في حل القضايا الإقليمية والقارية.

وأضاف أن "المغرب يضطلع، أيضا، بدور مهم في الساحة الدولية ومتعددة الأطراف"، لا سيما في إطار منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد الطرفان تطابق وجهات نظرهما الرامية إلى الإسهام في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.