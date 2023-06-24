مبعوث ماكرون إلى لبنان يلتقى دبلوماسيين ومسؤولين

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القاهرة - سامية سيد - التقى مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الجمعة، سفراء خمس دول معنية بالجهود لإنهاء الأزمة في هذا البلد، ممن دعوا لانتخاب رئيس للبنان، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

والتقى لودريان اليوم، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، الدول الخمس التي شاركت في اجتماع حول لبنان عقد في السادس من فبراير في باريس.

ونقلت وسائل إعلام عن المصدر الدبلوماسي إنهم "اتفقوا على ضرورة القيام دون إبطاء بانتخاب رئيس للبنان تمهيدا لمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار برنامج للنهوض بالبلد"، لقاء الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.

وإلى القادة السياسيين الرئيسيين وممثلي أحزاب، التقى لودريان عددا من النواب في محاولة "للخروج فوراً من المأزق السياسي ثم النظر في أجندة إصلاحات من أجل أن يستعيد لبنان الحيوية والأمل"، على حد قوله.

وأجرى محادثات مع مرشحين للرئاسة وسيلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعتبر من الأسماء المتداولة للرئاسة.

وأكد المبعوث أن زيارته هدفها "الاستماع وإجراء المشاورات الضرورية مع كافة الأطراف"، مشددا على أن "الحل يبدأ من اللبنانيين".

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وخصومه، ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.