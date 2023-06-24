شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والكويت تؤكدان الروابط الأخوية والعلاقات العريقة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ونظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الروابط الأخويّة والعلاقات العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرين إلى أهميّة إعطاء دفع للتعاون الثنائي من خلال إثرائه وتوسيعه إلى مجالات جديدة وواعدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي، الجمعة، مع نظيره الكويتي، حيث هنّأه بتجديد الثقة في شخصه على رأس وزارة الخارجية.

كما تمّ التأكيد على أهميّة عقد الاستحقاقات الثنائية، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. ووجه عمار الشكر إلى وزير الخارجية الكويتي على الدعوة التي وجّهها إليه لأداء زيارة إلى الكويت، وأعرب عن ترحيبه بها واستعداده لتلبيتها خلال الفترة القادمة.

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