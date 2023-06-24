شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الموريتاني يحبط محاولة تهريب أكثر من طن كوكايين على متن باخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن جهاز الأمن الموريتاني من إحباط محاولة تهريب أكثر من طن من الكوكايين، كانت على متن باخرة تعبر المياه الإقليمية.

وقالت النيابة العامة في نواكشوط في بيان إن وزن شحنة الكوكايين وتغليفها يصل إلى 1218 كيلوجرامًا.

وأضافت النيابة أنه "بناء على معلومات استخباراتية، وإثر عمليات رصد وتتبع استمرت تمكنت البحرية الموريتانية من كشف واعتراض وتوقيف باخرة أجنبية في المياه الإقليمية، يشتبه في وجود شحنة من المخدرات ذات الخطر البالغ على متنها".

وأوضحت أنه "بعد اقتياد الباخرة إلى رصيف أحد الموانئ الوطنية وتفتيشها، تم التحقق من وجود شحنة مخدرات يبلغ وزنها بتغليفها 1218 كيلوجرامًا من الكوكايين، فتم حجز الباخرة وحمولتها".

وأوضحت بيان النيابة الموريتانية أنه جرى تتبع الباخرة وتوقيفها وتم مباشرة التحقيقات القضائية في الحادث.

وأكدت النيابة أنه "في قضية متصلة، وفي إطار التحقيق، أحبطت قوات الحرس الوطني محاولة كانت تحضر لها خلية دعم، حاول عناصرها من خلالها تقديم مساعدة في عملية التهريب المعترضة".

وأوضحت أنه "تم حتى الآن توقيف أشخاص من جنسيات أجنبية، كانوا على متن الباخرة، بمن فيهم طاقمها، كما تم توقيف أشخاص آخرين من جنسيات أجنبية وموريتانية في نواكشوط يشتبه بصلتهم بالقضية".