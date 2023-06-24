شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يحرقون منازل فلسطينية فى قرية أخرى برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، منازل وسيارات خلال هجوم على قرية "أم صفا" شمال رام الله بوسط الضفة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على غرار ما حدث في بلدة "ترمسعيا" الأسبوع الماضي.

وهاجم العشرات من المستوطنين، القرية واعتدوا على منازل سكانها، وأطلقوا الرصاص الحي، وأحرقوا عدة منازل وسيارات.. وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال تواجدت لحماية المستوطنين، ولم تحرك ساكنا لمنعهم من إحراق المنازل والسيارات والاعتداء على الفلسطينيين".

وكان هجومًا مماثلا على بلدة "ترمسعيا" قد نفذ الأسبوع الماضي، وأسفر عن احتراق عشرات المنازل والسيارات، واستشهاد مواطن فلسطيني.

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